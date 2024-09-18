Мать детей Дурова назвала Telegram совместно нажитым имуществом

Мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар считает мессенджер совместно нажитым с бизнесменом имуществом. Об этом она написала на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Болгар, их незарегистрированные отношения с Дуровым, за время которых родилось трое детей, продлились 10 лет. Она утверждает: у нее был доступ к использованию некоторых активов предпринимателя, однако договоры пользования, на взгляд женщины, «не защищали полностью ее права».

«Мне последовательно давали заверения, и я искренне верила, что у нас с детьми всегда будет доступ к семейным ресурсам, несмотря на то, что наш брак официально не зарегистрирован, а совместно нажитое имущество, включая основной актив — мессенджер Telegram — зарегистрирован исключительно на его имя», — заявила Болгар.

Она добавила, что Дуров якобы обещал создать для детей фонды, которые будут гарантировать их финансовую безопасность, а также приобрести для своей семьи «дорогую недвижимость», которая бы стала для нее постоянным домом.

Болгар заявила, что дом Дуров так и не купил, однако у нее есть нотариально заверенный договор, который позволяет ей снимать жилье за счет владельца Telegram.

Бывшая возлюбленная Дурова также посетовала на сложную судьбу женщин, которые не вступают в официальные браки, и заявила, что в мире, в котором институт брака теряет актуальность, нужно усиливать правовую защиту участников «де-факто семейных отношений».

В начале сентября Болгар обвинила Дурова в шантаже. По ее словам, миллиардер перестал давать ей деньги на детей, заблокировал карты и заставлял женщину переехать к нему в ОАЭ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Дурова лишили родительских прав на общих с Болгар детей.