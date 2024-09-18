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Родителям рассказали, как помочь ребенку освоиться в детском саду

Психолог Федорина: ГКП поможет ребенку адаптироваться к детскому саду

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Группа кратковременного пребывания (ГКП) может стать первым шагом в адаптации ребенка к детскому саду. Об этом в интервью РИАМО сообщила психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Екатерина Федорина. По ее словам, обычно привыкание к ГКП длится около месяца, но в отдельных случаях может затянуться из-за индивидуальных особенностей воспитанника.

«Если ваш ребенок испытывает трудности адаптации, попробуйте для начала подобрать ему группу, которая работает по принципу «Вместе с мамой», — посоветовала Федорина.

Также приемлемым вариантом может стать мини-группа, где воспитатель уделяет больше внимания каждому воспитаннику. Время пребывания в ней следует для начала ограничить 30-60 минутами, постепенно увеличивая, добавила специалист.

При трудностях с адаптацией ребенка к детскому саду она порекомендовала не принимать категоричных решений вообще отказаться от дошкольного образования, поскольку детям так или иначе необходимо учиться общаться и пребывать в социуме.

Детский психолог и преподаватель международного онлайн-института психологии Smart Юлия Лебедева до этого говорила, что первый поход ребенка в детский сад может обернуться слезами, а страх нового места и дискомфорт могут оставаться на протяжении нескольких недель.

Для облегчения адаптации к садику она посоветовала познакомить ребенка с учреждением, показать территорию, пообщаться с воспитателями; специально гулять мимо здания сада, рассказывая, как интересно там можно проводить время, играть с другими ребятами.

Ранее психологи объяснили, как дети развивают свои эмоции.

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