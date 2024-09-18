Появились подробности о стрельбе в офисе Wildberries

Стрельбу в офисе Wildberries организовали посетители в гражданской одежде. Подробности о произошедшем рассказал работник бизнес-центра Telegram-каналу «Осторожно, Москва».

«Группа мужчин пришла в БЦ около полудня, выглядели как обычные посетители офиса, пили кофе и ожидали кого-то на ресепшене. Когда их спросили, кого они ждут, те ответили, что Владислава Бакальчука», — рассказал сотрудник.

По словам очевидцев, группа посетителей была в составе шести человек, все они были одеты в гражданскую одежду. Около 12:00 они начали ломать двери и лифт, после чего началась стрельба. Работник рассказал, что помещения быстро заволок дым, сотрудники офиса спрятались.

Источник также рассказал, что как только инцидент стал стихать, сотрудники офиса приняли решение покинуть помещения через черный вход. Очевидец рассказал, что вместе с его коллегами удалось эвакуировать еще группу людей на безопасное расстояние.

Также работник БЦ рассказал, что в результате стрельбы был ранен полицейский.

Нападение на офис Wildberries, расположенный в бизнес-центре «Романов Двор», произошло 18 сентября. В тот же день основательница компании Татьяна Бакальчук сообщила, что ее муж Владислав Бакальчук вместе с вооруженными людьми попытался захватить помещение. Более того, еще несколько людей в масках нагрянули в другой офис Wildberries у станции метро Динамо.

Ранее Владислав Бакальчук подал заявку на регистрацию нового товарного знака.