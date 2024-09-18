Названо число задержанных после стрельбы у офиса Wildberries

После конфликта у центрального офиса Wildberries в Москве полиция задержала порядка 10 граждан. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Сейчас задержаны порядка 10 человек, остальные обстоятельства выясняются», — рассказали журналистам.
18 сентября основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что ее муж Владислав с вооруженными людьми пытался захватить офис компании в Романовом переулке в Москве. Вооруженные люди в масках также пришли в офис Wildberries на Динамо.
Сам Владислав Бакальчук утверждает, что приехал на переговоры, а на него и его команду совершили нападение.
В это же время у бизнес-центра, где находится офис Wildberries, произошла перестрелка, пострадали пять человек.
Из-за стрельбы из корпуса факультета журналистики МГУ, который находится рядом с главным офисом Wildberries, эвакуировали студентов.
Ранее стало известно, кто именно пострадал в результате стрельбы у офиса Wildberries.