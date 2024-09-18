Установлены личности двух пострадавших в результате стрельбы у офиса Wildberries

Среди пострадавших в результате стрельбы у офиса Wildberries в Москве были бойцы смешанных единоборств Абубакар Местоев и Умар Чичаев. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Местоев является чемпионом России по всестилевому каратэ. Чичаев же чемпион Европы и мира по тхэквондо, он также является мастером спорта по кикбоксингу.

18 сентября основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что ее муж с вооруженными людьми пытался захватить офис компании Романовом переулке в Москве. Вооруженные люди в масках пришли в офис Wildberries на Динамо.

Сам Владислав Бакальчук утверждает, что приехал на переговоры, а на него и его команду совершили нападение.

В это же время у бизнес-центра, где находится офис Wildberries произошла перестрелка, пострадали пять человек. После стрельбы у офиса Wildberries несколько человек задержала полиция.

Ранее Бакальчук попросила полицию взять на контроль попытку захвата офиса Wildberries.