Момент начала стрельбы у офиса Wildberries попал на видео

Момент начала конфликта в центре столицы у офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов двор» попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным источника, во время конфликта работники офиса забаррикадировались в помещении и спрятались под столы.

Кроме того, на видео попали люди в черной одежде, слышны звуки выстрелов. В этот момент на месте происшествия уже находились сотрудники правоохранительных органов. Среди прочего на кадрах удалось запечатлеть задержание одного из участников вооруженного конфликта.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 18 сентября. На фоне произошедшего в корпусе факультета журналистики Московского государственного университета, который находится рядом, была объявлена эвакуация.

Позже стало известно, что число пострадавших в результате стрельбы у главного офиса компании Wildberries в Москве выросло до пяти человек. Среди раненых был один сотрудник полиции, пуля попала ему в ногу.

Ранее в Wildberries заявили о попытке незаконного проникновения Владислава Бакальчука.