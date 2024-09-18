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В еще один офис Wildberries в Москве попытались прорваться вооруженные люди

Вооруженные люди в масках пришли в офис Wildberries на Динамо

В еще один офис Wildberries в Москве, на Динамо, попытались прорваться вооруженные люди, они пришли в масках. Об этом сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня».

«Офис окружили черные «вэшки». Оттуда высыпались типы в масках», — отмечает канал со ссылкой на очевидца.

По мнению источника, неизвестные связаны с чеченской диаспорой, но подтверждения информации в данный момент нет.

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук призвала правоохранительные органы взять на контроль ситуацию с попыткой захвата офиса компании.

Shot сообщает, что в результате стрельбы у офиса Wildberries, который находится в бизнес-центре «Романов Двор» в Москве, пострадали четыре человека. По информации Telegram-канала «Осторожно, Москва», в результате стрельбы был ранен один полицейский, в настоящее время его госпитализировали медики.

18 сентября основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что ее муж с вооруженными людьми пытался захватить офис компании Романовом переулке в Москве. Вооруженные люди в масках также пришли в офис Wildberries на Динамо.

Сам Владислав Бакальчук утверждает, что приехал на переговоры, а на него и его команду совершили нападение.

Ранее Владислав Бакальчук попытался незаконно зайти в офис Wildberries.

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Стрельба в офисе Wildberries
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