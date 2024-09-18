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Россиян призвали привиться от гриппа во избежание эпидемии в сентябре

Онищенко: нужно привиться от гриппа, чтобы исключить эпидемию в сентябре

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

В России растет заболеваемость ОРВИ и гриппом, хотя эпидпорог еще не достигнут. Чтобы этого не произошло в сентябре, нужно привиться, считает академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Государство закупило для этих целей уже 90 млн доз вакцины, заявил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Рост заболеваемости связан с началом учебного года — 17 млн детей сели за парты, также к учебе и работе вернулись студенты. Поэтому наблюдается вполне традиционная картина, которая соответствует понятию «сентябрьский всплеск заболеваемости», объяснил Онищенко.

Снижаться заболеваемость начнет не раньше ноября-декабря. Важно вовремя вакцинироваться, особенно людям, которые входят в группы риска, заключил врач.

Напомним, количество заболевших гриппом и ОРВИ в России за неделю увеличилось на 49,7%. Также за последнюю неделю в России зарегистрировано более 32 тысяч случаев COVID-19 — на это 29,8% выше, чем неделей раньше.

Ранее врач рассказала, как не допустить появления новой эпидемии в России.

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