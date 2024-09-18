Семейная пара незаконно легализовала более 350 мигрантов

В Калининграде двоим местным жителям предъявлено обвинение по статье «Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору» УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД РФ.

Как установили правоохранители, в 2023 году семейная пара открыла хостел на улице Барнаульской — в арендованном нежилом помещении они регистрировали иностранных граждан за денежное вознаграждение. За время функционирования гостиницы супруги помогли легализоваться на территории РФ 358 жителям Республики Узбекистан.

Дело супругов направлено в суд. Каждому из них грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до 500 тыс. рублей.

Ранее один из двоих обвиняемых уже привлекался к уголовной ответственности по похожей статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ».

До этого в хостеле в центре Москвы обнаружили 108 мигрантов во время обыска.