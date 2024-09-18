Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Семейная пара незаконно легализовала более 350 мигрантов

В Калининграде супруги открыли хостел и незаконно прописали в нем 358 мигрантов

close
Илья Наймушин/РИА Новости

В Калининграде двоим местным жителям предъявлено обвинение по статье «Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору» УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД РФ.

Как установили правоохранители, в 2023 году семейная пара открыла хостел на улице Барнаульской — в арендованном нежилом помещении они регистрировали иностранных граждан за денежное вознаграждение. За время функционирования гостиницы супруги помогли легализоваться на территории РФ 358 жителям Республики Узбекистан.

Дело супругов направлено в суд. Каждому из них грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до 500 тыс. рублей.

Ранее один из двоих обвиняемых уже привлекался к уголовной ответственности по похожей статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ».

До этого в хостеле в центре Москвы обнаружили 108 мигрантов во время обыска.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами