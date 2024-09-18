Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Спасатели локализовали пожар на складе в Уссурийске

МЧС: пожар на складе в Уссурийске локализовали

Спасители локализовали пожар на складе в Уссурийске. Об этом сообщили в МЧС России.

«Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой горящих складов: внутри лакокрасочные жидкости и газовые баллоны. Предварительно, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Сообщается, что на месте работают около 100 специалистов и 26 единиц техники. Причины пожара неизвестны.

Незадолго до этого в ведомстве сообщали, что огонь охватил пять зданий, общей площадью в 3 тысячи квадратных метров.

По данным «Восток-Медиа», сначала загорелся автомобиль, а затем пламя перекинулось на ближайшие постройки, которыми оказались склады. Утверждается, что с места пожара раздаются взрывы.

Незадолго до этого шестеро спасателей пострадали при пожаре в Ярославле. Подробности раскрыли в МЧС.

Ранее в ЛНР ввели режим ЧС регионального уровня из-за пожаров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами