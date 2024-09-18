Спасатели локализовали пожар на складе в Уссурийске

Спасители локализовали пожар на складе в Уссурийске. Об этом сообщили в МЧС России.
«Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой горящих складов: внутри лакокрасочные жидкости и газовые баллоны. Предварительно, пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Сообщается, что на месте работают около 100 специалистов и 26 единиц техники. Причины пожара неизвестны.
Незадолго до этого в ведомстве сообщали, что огонь охватил пять зданий, общей площадью в 3 тысячи квадратных метров.
По данным «Восток-Медиа», сначала загорелся автомобиль, а затем пламя перекинулось на ближайшие постройки, которыми оказались склады. Утверждается, что с места пожара раздаются взрывы.
Незадолго до этого шестеро спасателей пострадали при пожаре в Ярославле. Подробности раскрыли в МЧС.
Ранее в ЛНР ввели режим ЧС регионального уровня из-за пожаров.