В Москве около офиса Wildberries произошла стрельба

Стрельба произошла около офиса компании Wildberries, который находится в бизнес-центре «Романов Двор» в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

По информации журналистов, 17 сентября около 12:00 мск к зданию на Романовом переулке приехали неизвестные и устроили дебош. В материале уточняется, что нарушители общественного порядка хотели выяснить с руководством Wildberries отношения по поводу помещений маркетплейса.

Впоследствии на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и задержали восьмерых мужчин, которые вели себя наиболее агрессивно. Однако только этим попытка незаконного проникновения в офис компании не ограничилась.

«Сегодня разборки у офиса в бизнес-центре «Романов Двор» продолжились. Очевидцы сообщают о стрельбе и раненых», — говорится в публикации.

На этом фоне в корпусе факультета журналистики Московского государственного университета (МГУ), который находится рядом, объявили эвакуацию.

Как пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Wildberries, попытку незаконного проникновения в бизнес-центр организовал Владислав Бакальчук с охраной. Сейчас ситуация около офиса стабильная, так как стражи порядка предприняли все необходимые меры в связи с визитом сооснователя Wildberries, уточнили в компании.

Ранее основательница Wildberries Татьяна Бакальчук подала заявление о расторжении брака с Владиславом Бакальчуком.