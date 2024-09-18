В Херсоне произошли взрывы

Взрывы произошли в подконтрольном Украине городе Херсоне. Об этом в Telegram-канале сообщил украинский телеканал «Общественное».

«В Херсоне слышны взрывы», — говорится в публикации.

До этого телеканал сообщал о взрыве в городе Кропивницкий Кировоградской области Украины.

Утром 18 сентября в Telegram-канале администрации Сумской области появились сообщения об атаке на объекты энергетической инфраструктуры в городе Сумы на северо-востоке Украины. В заявлении отмечалось, что удар был нанесен в темное время суток. Как уточнили власти, энергетическая система на территории региона работает «в напряженном режиме».

Украинский телеканал ТСН также сообщал о взрывах в Киевской и Полтавской областях, произошедших на фоне действия сигнала воздушной тревоги.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны.

Ранее энергетической системе Украины предсказали фрагментацию на отдельные «острова».