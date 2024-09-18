В метро Казани поезд сбил школьницу, ее не спасли

В метро Казани людей попросили покинуть вестибюль одной из станций из-за человека, который попал под колеса транспорта. Об этом сообщает Kazanfirst.

Инцидент произошел на «Проспекте Победы». На рельсах оказалась девушка, которая попала под поезд.

На месте работают правоохранители, им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. У них есть несколько версий произошедшего, но точная пока неизвестна.

Как рассказали очевидцы, после аварии их вывели из состава, который направлялся в сторону «Горок» с «Дубравной». Местные жители добавили, что некоторые люди пытались пройти в вестибюль с улицы, но их разворачивают на входе.

По данным Telegram-канала «Происшествия Татарстан», под колесами состава оказалась 15-летняя девушка.

Спасти пострадавшую не удалось. Очевидцы поделились, что школьница лежала на рельсах, ее долго не поднимали.

Метро закрыли приблизительно на полтора часа.

Ранее в Москве пьяный пассажир напал на сотрудника метро и разорвал ему рубашку.