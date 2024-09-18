Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Губернатор Петербурга подтвердил полномочия Матвиенко в качестве сенатора

Беглов подтвердил полномочия Матвиенко в качестве сенатора от Санкт-Петербурга

close
Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Избранный на новый срок губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил полномочия Валентины Матвиенко в качестве сенатора от правительства города. Его слова на церемонии вступления в должность в Мариинском дворце передает ТАСС.

«Соответствующее постановление мной только что подписано. Полномочиями представителя правительства Санкт-Петербурга в Совете Федерации Федерального собрания РФ наделена Валентина Ивановна Матвиенко», — сказал Беглов.

Губернатор поблагодарил сенатора за поддержку города и выразил уверенность, что она так же будет продолжать помогать Санкт-Петербургу.

Матвиенко была губернатором Санкт-Петербурга с 2003 по 2011 годы. После этого она заняла пост члена Совета Федерации в качестве сенатора от петербургского правительства и была избрана спикером верхней палаты российского парламента. В октябре 2014 года ее переизбрали председателем Совфеда, а после выборов губернатора 2019 года она продолжила представлять правительство Санкт-Петербурга в верхней палате российского парламента и осталась на посту спикера.

В августе избирательная комиссия Санкт-Петербурга утвердила результаты выборов губернатора Санкт-Петербурга. За Беглова проголосовали 59,8% петербуржцев.

Ранее Путин посетил Свято-Троицкую Александро-Невскую Лавру в Петербурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами