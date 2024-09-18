Губернатор Петербурга подтвердил полномочия Матвиенко в качестве сенатора

Избранный на новый срок губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил полномочия Валентины Матвиенко в качестве сенатора от правительства города. Его слова на церемонии вступления в должность в Мариинском дворце передает ТАСС.

«Соответствующее постановление мной только что подписано. Полномочиями представителя правительства Санкт-Петербурга в Совете Федерации Федерального собрания РФ наделена Валентина Ивановна Матвиенко», — сказал Беглов.

Губернатор поблагодарил сенатора за поддержку города и выразил уверенность, что она так же будет продолжать помогать Санкт-Петербургу.

Матвиенко была губернатором Санкт-Петербурга с 2003 по 2011 годы. После этого она заняла пост члена Совета Федерации в качестве сенатора от петербургского правительства и была избрана спикером верхней палаты российского парламента. В октябре 2014 года ее переизбрали председателем Совфеда, а после выборов губернатора 2019 года она продолжила представлять правительство Санкт-Петербурга в верхней палате российского парламента и осталась на посту спикера.

В августе избирательная комиссия Санкт-Петербурга утвердила результаты выборов губернатора Санкт-Петербурга. За Беглова проголосовали 59,8% петербуржцев.

Ранее Путин посетил Свято-Троицкую Александро-Невскую Лавру в Петербурге.