Россиянка решила отомстить сожителю за ночь в сарае и подожгла дом с ним внутри

В Смоленской области женщина стала фигуранткой уголовного дела после мести сожителю. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, в день произошедшего россиянин пришел домой после лечения в больнице. Дома он застал возлюбленную в состоянии алкогольного опьянения, которая не успела вытопить печь и приготовить еду.

Недовольный ситуацией мужчина поссорился с женщиной, во время конфликта он ударил сожительницу и выгнал из дома. В результате ей пришлось провести всю ночь в другом здании на территории участка.

«Переночевав в сарае, обвиняемая рано утром зашла в дом, увидела спящего потерпевшего и решила ему отомстить», — сообщается в публикации.

Россиянка подожгла шторы в комнате, где спал ее партнер, после чего ушла. После этого дом сгорел полностью, спасти пострадавшего не удалось.

В отношении женщины возбудили уголовное дело, сейчас фигурантка процесса находится под арестом. Сама россиянка полностью признала вину.

На данный момент расследование завершено. Следователи собрали все необходимые доказательства, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

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