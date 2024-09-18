Врачи рассказали, какие продукты должны быть в рационе для здоровья глаз

Для здоровья глаз в рационе человека должен быть полный спектр витаминно-минеральных комплексов, в том числе витамины группы B, полиненасыщенные жирные кислоты Омега, жирорастворимые витамины A, D и так далее. Среди продуктов, в которых есть эти важные микроэлементы – селедка, тыква и горький шоколад, рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева Общественной Службе Новостей.

Врач порекомендовала включить в рацион лосось, сардину, сельдь и скумбрию. Содержащиеся в этой рыбе полиненасыщенные жирные кислоты предотвращают дегенерацию желтого пятна и обеспечивают остроту зрения. Также в список нужных для глаз продуктов входят серосодержащие, отметила Королева.

«Такими продуктами являются брокколи, лук, чеснок и то, что имеет горький вкусовой оттенок: брюква, редис, тыква, редька, репа, — объяснила она. — Полезны для здоровья зрительного органа и продукты, которые уже много лет связывают с хорошим зрением – морковь и черника».

Особенно диетолог подчеркнула важность черники, которая помогает формированию пигмента лютеина, улучшает зрение, снижает усталость глаз. Черный шоколад без добавок также важен для глаз – он улучшает состояние кровеносных сосудов, помогает поддержать здоровье желтого пятна и роговицы.

В целом важно питаться разнообразно, отдыхать и делать специальные упражнения. Это хорошо сказывается на зрительной системе и на долгие годы сохраняет хорошее зрение, заключила диетолог.

Напомним, врачи отмечают, что количество глазных заболеваний постоянно растет. Сейчас во всем мире различными формами нарушения зрения страдает по меньшей мере 2,2 млрд человек, то есть более четверти от всего населения земли. Подробнее о том, как правильно заботиться о зрении в цифровую эпоху, — в материале «Газеты.Ru».

Ученые ранее выявили неожиданное преимущество темного шоколада.