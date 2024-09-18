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Российский суд рассмотрит дело украинца, обвиняемого в шпионаже

В Херсонской области осудят украинца Белого за сбор данных о ВС России

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Anelo/Shutterstock

В Херсонской области перед судом предстанет гражданин Украины Владислав Белый по обвинению в шпионаже в пользу Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.

Отмечается, что Белого обвиняют в шпионаже по статье 276 УК РФ. Дело рассмотрит Херсонский областной суд.

Силовики считают, что в марте 2022 года украинец собирал и передавал СБУ информацию о передвижении и дислокации российских войск на территории Херсонской области. Украинская армия могла использовать полученные сведения для ударов по ВС РФ.

До этого украинский суд признал работника одного из столичных заводов госпредприятия «Укроборонпром» виновным в государственной измене и приговорил его к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества. По данным спецслужбы, шпион работал на заводе, выполняющем государственные оборонные заказы, и отслеживал перемещение украинского вооружения в направлении восточного и южного фронтов.

Ранее стало известно, что арестованный в РФ за шпионаж кореец оказался миссионером.

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