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В Челябинске после нападения на детей мальчика с молотком задержали замдиректора школы

В Челябинске задержали замдиректора школы, где мальчик напал на детей с молотком

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Правоохранители Челябинска задержали заместителя директора школы, в которой ученик напал на детей с молотком. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Представителю учреждения уже предъявили обвинение. В его действиях усмотрели признаки преступления, связанного с невыполнением должностных обязательств должным образом. В рамках разбирательств уже проведены обыски.

Следователи уже направили в суд ходатайство об избрании меры пресечения обвиняемому.

Задержание произошло после инцидента в Челябинской школе. Известно, что 13-летний ребенок принес в учреждение молоток и во время занятий стал избивать детей. По данным некоторых источников, он взял с собой также нож и муляж пистолета.

В результате пострадали четыре человека, им всем сейчас оказывают всю необходимую помощь. Среди тех, кому мальчик нанес травмы, была учительница, остальные – дети. Самого нападавшего задержали и доставили в психоневрологический диспансер.

Ранее следователи задержали поставщика продуктов по делу об отравлении в соццентре Москвы.

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