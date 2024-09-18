В Челябинске после нападения на детей мальчика с молотком задержали замдиректора школы

Правоохранители Челябинска задержали заместителя директора школы, в которой ученик напал на детей с молотком. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Представителю учреждения уже предъявили обвинение. В его действиях усмотрели признаки преступления, связанного с невыполнением должностных обязательств должным образом. В рамках разбирательств уже проведены обыски.

Следователи уже направили в суд ходатайство об избрании меры пресечения обвиняемому.

Задержание произошло после инцидента в Челябинской школе. Известно, что 13-летний ребенок принес в учреждение молоток и во время занятий стал избивать детей. По данным некоторых источников, он взял с собой также нож и муляж пистолета.

В результате пострадали четыре человека, им всем сейчас оказывают всю необходимую помощь. Среди тех, кому мальчик нанес травмы, была учительница, остальные – дети. Самого нападавшего задержали и доставили в психоневрологический диспансер.

Ранее следователи задержали поставщика продуктов по делу об отравлении в соццентре Москвы.