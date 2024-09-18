Дачникам рассказали, что можно посеять в огороде на зиму

На зиму дачники могут посеять в своем огороде свеклу, морковь, корневую петрушку и лук. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

По ее словам, семена свеклы должны подходить под озимое выращивание, остальные же можно брать любые. Эксперт советует делать бороздки на грядке перед первыми морозами в конце октября.

«Как только температура упадет до минус 3–4 градусов и мы поймем, что дальше тепла ждать не приходится (обычно это начало ноября), раскладываем семена моркови, свеклы и других культур. Однако бороздки для этого должны быть промерзшими», — сказала Воронова.

После этого нужно засыпать семена рыхлой незамерзшей землей, можно сделать это с помощью купленных в магазине мешков с грунтом. Поливать грядки не стоит, на свеклу и лук лучше положить опавшие листья, чтобы немного их утеплить, заключила садовод.

Агроном Владимир Викулов до этого говорил, что яблони перед приходом холодов важно подкормить фосфорно-калийными удобрениями, это необходимо для созревания побегов в следующем сезоне.

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