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Число пострадавших при атаке дрона на автобус в Белгородской области увеличилось до 6

Гладков: число раненых при атаке дрона ВСУ на автобус в Шебекино выросло до 6

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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Число пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотного летательного аппарата на служебный автобус в Шебекино Белгородской области выросло до шести. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«По уточненной информации, ранены шесть мирных жителей. Позже еще две женщины самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ и на станцию скорой медицинской помощи», — написал он.

Губернатор отметил, что пострадавших для прохождения лечения переведут в городскую больницу №2 Белгорода.

Утром 18 сентября Вячеслав Гладков сообщил об ударе дрона по служебному автобусу в городе Шебекино. На месте атаки работали оперативные службы.

Видео произошедшего опубликовал Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино».

До этого Гладков рассказал о мужчине, который отказался от медали за спасение людей после обстрела со стороны ВСУ. Местный житель совершил «двойной мужской поступок», и глава Белгородской области пообещал поощрить его. Он подчеркнул, что именно на таких честных и мужественных людях держится Белгородская область и вся Россия.

Ранее житель Белгорода чудом спасся от удара ВСУ и попал на видео.

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