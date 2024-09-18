Стало известно, что пейджеры в Ливане звонили перед взрывом

Пейджеры в Ливане перед взрывом издавали звуковой сигнал. Об этом пишет американская газета New York Times со ссылкой на неназванного члена Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана.

По словам одного из членов КСИР, пейджеры, включая тот, что использовал посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани, перед взрывом издавали звуковой сигнал примерно десять секунд, из-за чего некоторые поднесли устройства близко к глазам и лицу, чтобы проверить сообщение. По данным New York Times, так глава представительства Ирана потерял один глаз и серьезно повредил другой. Дипломата эвакуируют в Тегеран для лечения.

Вечером 17 сентября в Ливане произошла детонация пейджеров. В результате пострадали не менее четырех тысяч человек, 11 спасти не удалось, включая восьмилетнего ребенка и сына одного из лидеров «Хезболлы».

Минздрав Ливана призвал больницы перейти на экстренный режим.

Согласно предварительным данным, взрывы произошли из-за кибератаки израильских спецслужб на пейджеры членов организации «Хезболла». Устройства могли сдетонировать после сообщения, которое было разослано в закрытом канале.

Издание Al Jazeera писало, что пейджеры могли быть оснащены взрывчаткой до попадания в страну.

В министерстве информации Ливана назвали случившееся «израильской агрессией». «Хезболла» сообщила, что начало детальное расследование обстоятельств произошедшего.

Ранее в России призвали провести расследование после детонации пейджеров в Ливане.