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Экс-вагнеровец решил приумножить бюджет друзей и проиграл их сбережения на ставках

В Москве экс-вагнеровец украл у друзей сбережения и проиграл их на ставках

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Depositphotos

В Москве бывший боец ЧВК «Вагнер» украл у приютивших его друзей 900 тысяч рублей и проиграл их на ставках. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает РИА Новости.

По информации агентства, вернувшийся из зоны СВО в марте 2023 года экс-вагнеровец поселился в гостях у своего друга и его жены в московской квартире. Бывший военный дал товарищу в долг 200 тысяч рублей и купил ему на дачу плазменный телевизор стоимостью в 95 тысяч рублей. Кроме того, они все вместе съездили на отдых в Ялту.

Однако, когда друзья бывшего военного получили большую сумму денег, ситуация изменилась. Сидевший с их ребенком экс-вагнеровец украл из тайника, представлявшего собой игрушечную машинку, 900 тысяч рублей, и положил их себе на карту. Затем мужчина проиграл всю сумму на ставках.

После этого он сам пошел в полицию и написал явку с повинной, обещая вернуть деньги после заключения нового военного контракта. Свой поступок россиянин объяснил желанием приумножить бюджет друзей.

В суде бывший боец полностью признал свою вину, а также отдал друзьям украденное. Товарищи экс-вагнеровца, в свою очередь, просили его не наказывать, однако суд постановил, что тот должен выплатить потерпевшим еще 500 тысяч рублей.

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