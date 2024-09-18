В центре Кельна во второй раз за неделю произошел взрыв

Взрыв произошел в центре немецкого города Кельна во второй раз с начала недели. Об этом сообщила газета Kölner Stadt-Anzeiger.

По информации журналистов, около 5:00 по местному времени (6:00 мск) в экстренные службы поступил звонок о хлопке на улице Эренштрассе. Очевидец заявил, что взрыв произошел около магазина одежды.

«Один человек, находившийся недалеко от предполагаемого места происшествия, получил легкие ранения. В здании были выбиты оконные стекла», — говорится в публикации.

Из материала следует, что также на месте ЧП возникло небольшое возгорание. Прибывшие по вызову огнеборцы уже ликвидировали пожар.

В настоящее время на улице Эренштрассе работают сотрудники правоохранительных органов. Полицейским пришлось оцепить пострадавший участок дороги.

16 сентября газета Kölner Stadt-Anzeiger рассказала, что на улице Хоэнцоллернринг в центре Кельна, предположительно, произошел взрыв. Стражи порядка перекрыли потенциально опасную территорию, призвав граждан не приближаться к месту ЧП. Однако другие подробности о случившемся не уточнялись.

Ранее на химическом заводе в Германии произошел мощный пожар.