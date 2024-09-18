Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава МО Израиля связывался с Пентагоном перед подрывом пейджеров в Ливане

Axios: глава МО Израиля общался с главой Пентагона перед взрывами в Ливане

close
Ronen Zvulun/Reuters

Министр обороны Израиля Йоав Галант связывался с главой Пентагона Ллойдом Остином перед подрывом пейджеров членов организации «Хезболла» в Ливане. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на американского чиновника.

По словам чиновника, Галант позвонил Остину за несколько минут до подрыва гаджетов, однако не привел каких-либо подробностей. Чиновник подчеркнул, что Галант с помощью звонка пытался избежать ситуации, когда США остаются в полном неведении относительно ситуации на Ближнем Востоке.

До этого телеканал CNN сообщал, что израильская разведка и военные могут стоять за подрывом пейджеров, принадлежащих членам движения «Хезболла» в Ливане.

По данным The New York Times, взрывное устройство было заложено рядом с батареей в каждом пейджере. Взрывчатка была оснащена переключателем для дистанционного подрыва. После получения сообщения устройства сработали одновременно.

Ранее генсек ООН допустил, что Ливан может превратиться в «еще одну Газу» в случае эскалации.

Все новости на тему:
Подрыв пейджеров «Хезболлы»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами