Глава МО Израиля связывался с Пентагоном перед подрывом пейджеров в Ливане

Министр обороны Израиля Йоав Галант связывался с главой Пентагона Ллойдом Остином перед подрывом пейджеров членов организации «Хезболла» в Ливане. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на американского чиновника.

По словам чиновника, Галант позвонил Остину за несколько минут до подрыва гаджетов, однако не привел каких-либо подробностей. Чиновник подчеркнул, что Галант с помощью звонка пытался избежать ситуации, когда США остаются в полном неведении относительно ситуации на Ближнем Востоке.

До этого телеканал CNN сообщал, что израильская разведка и военные могут стоять за подрывом пейджеров, принадлежащих членам движения «Хезболла» в Ливане.

По данным The New York Times, взрывное устройство было заложено рядом с батареей в каждом пейджере. Взрывчатка была оснащена переключателем для дистанционного подрыва. После получения сообщения устройства сработали одновременно.

Ранее генсек ООН допустил, что Ливан может превратиться в «еще одну Газу» в случае эскалации.