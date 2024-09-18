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Жительница Курской области заявила, что дроны ВСУ мешали людям покупать хлеб

РИА Новости: в Курской области люди не могли купить хлеб из-за атак дронов ВСУ

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Inna Varenytsia/Reuters

Жители населенных пунктов в Курской области из-за регулярных атак украинских дронов не могли выйти на улицу, чтобы купить хлеб. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сотрудницу одного из местных магазинов.

По информации журналистов, женщина работала в селе в Глушковском районе.

«ВСУ (Вооруженные силы Украины. — «Газета.Ru») били день и ночь. <…> Дроны целенаправленно били по машинам, по домам», — вспомнила эвакуированная жительница приграничного региона.

Она рассказала, что однажды в ее магазин привезли хлеб. Но во время выгрузки продуктов машина, в которой они находились, подверглась атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

«Мне немножко попало», — подчеркнула женщина.

Как она сказала, дрон ВСУ был начинен небольшими железными шариками. При детонации БПЛА эти поражающие элементы повредили здание магазина, разбив двойное окно.

В конце жительница добавила, что обычно хлеб в село привозили около 7:00. Тогда же люди «быстренько» приходили в магазин, брали буханки и сразу уходили.

18 сентября агентство ТАСС сообщило, что семья с двумя детьми из Кореневского района Курской области полтора месяца пряталась от обстрелов ВСУ в разных домах и подвалах. Глава семейства Алексей Толстоконев сообщил журналистам, что ему с женой и детьми не удалось сразу эвакуироваться из-за частых атак БПЛА.

Ранее пенсионерка из Курской области обвинила ВСУ в разграблении домов мирных жителей.

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Атаки на Курскую область
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