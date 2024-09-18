В Смоленске россиянин благодаря коту во сне выиграл 140 млн рублей

Житель Смоленска стал победителем лотереи и выиграл 140 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина купил билет в мобильном приложении. По словам смоленского предпринимателя, незадолго до выигрыша ему приснился кот, который «испачкал всю квартиру». По словам самого мужчины, такое снится к финансовому успеху и в его случае сон оказался вещим.

Предприниматель занимается автотранспортом, играет в лото уже три года. В 2024 году он планировал продать квартиру и купить дом с большим участком, но теперь первую жилплощадь отдавать не нужно. Вместе с женой бизнесмен воспитывает двоих детей, вместе с ними живут собака и кот.

«С женой давно мечтали переехать туда, где будет хватать места каждому. С помощью выигрыша исполню главную мечту семьи!» – поделился планами мужчина.

В новом доме россиянин планирует разместить лаунж-зону и бассейн. По словам предпринимателя, его жена мечтала заниматься садоводством и на новом участке она сможет высаживать цветы.

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