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Беспилотник ВСУ упал на дорогу в Ельне

Сбитый беспилотник ВСУ упал на проезжую часть в Ельне Смоленской области

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Телеграм-канал «Baza»

Украинский беспилотник упал на дороге в городе Ельня Смоленской области. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

«Сбитый беспилотник упал на проезжую часть в городе Ельня Смоленской области», — пишет канал.

По его информации, в результате падения БПЛА пострадавших и разрушений нет. На местах работают оперативные службы.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщал, что силы противовоздушной обороны и радиоэлектронный борьбы уничтожили семь беспилотников в городах Ельня и Рославль. В результате падения обломков дронов пострадавших и разрушений нет, подчеркнул губернатор.

Ночью украинские БПЛА также атаковали Тверскую область. Глава региона Игорь Руденя заявил, что принял решение частично эвакуировать население из Торопца, где продолжают отражать массовую атаку беспилотников.

Ранее в Торопце начался пожар после падения обломков беспилотника.

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