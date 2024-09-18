В МЧС подтвердили информацию о пострадавших спасателях в Ярославле

В МЧС России подтвердили информацию о спасателях, пострадавших при тушении пожара в Ярославле. Соответствующее заявление ведомства опубликовано в его Telegram-канале.

«На месте пожара произошла разгерметизация газового баллона. К сожалению, четверо огнеборцев травмировались», — говорится в сообщении.

Пострадавших пожарных госпитализировали. Они тушили огонь в автосервисе.

До этого источник 112 сообщал о том, что травмы получили шестеро сотрудников МЧС.

В начале сентября в Ярославле горела гостиница «Яръ». Из здания пришлось эвакуировать 15 человек. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. В ликвидации возгорания задействовали 25 спасателей и семь единиц техники. Обошлось без пострадавших.

Кроме того, в Ярославской области горел ангар на площади 960 квадратных метров. На месте происшествия работали порядка 30 специалистов и девять единиц техники.

Ранее сообщалось, что два сотрудника МЧС России пострадали при тушении пожара на востоке Москвы.