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Более полумиллиона рублей придется накопить, чтобы стать киберспортсменом

Больше 500 тысяч рублей потребуется россиянину, чтобы стать киберспортсменом

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Unsplash

Средний чек на геймерский монитор составляет около 71 тысячи рублей. Наиболее популярным брендом для покупки этой составляющей оказался MSI — более 24% заказов. Это показало исследование CDEK.Shopping, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Средняя цена видеокарты составляет 95 тысяч рублей, а внутренние и внешние диски обойдутся начинающему киберспортсмену в 15 624 рублей. Самым дорогим элементом оказался системный блок, на него придется потратить около 109 тысяч рублей. Компьютерный корпус выйдет в два раза дешевле — 50 тысяч рублей в среднем.

На процессор придется потратить гораздо больше –– 46 365 рублей. Наиболее популярным брендом для покупки этой составляющей оказался AMD — более 54% заказали именно его.

Чтобы купить дополнительное оборудование, например, наушники нужно будет потратить примерно 17 тысяч рублей, а мышь и клавиатура обойдутся в 7 тысяч и 23 тысячи рублей соответственно. Лидером этих категорий оказался бренд Logitech — более 24% покупок.

Аналитики также выяснили средние цены и на остальные элементы: накопители обойдутся в 15 тысяч рублей; блоки питания — 23 тысячи рублей; материнская плата — 33 тысячи рублей; системы охлаждения — 17 тысяч рублей; модули памяти обойдутся в 20 тысяч рублей.

Суммарно на все оборудование киберспортсмену придется потратить 563 308 рублей.

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