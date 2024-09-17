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Число жертв при детонации пейджеров в Ливане возросло до 11

В Ливане увеличилось до 11 число погибших при детонации пейджеров «Хезболлы»

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Mohamed Azakir/Reuters

Число погибших в результате детонации пейджеров членов «Хезболлы» по всему Ливану возросло до 11. Об этом сообщила ливанская телекомпания Al Jadeed, ссылаясь на министра здравоохранения страны Фираса Абьяда.

По последним данным, около 4 тыс. человек пострадали при взрывах устройств связи.

17 сентября от Бейрута до долины Бекаа прокатилась волна взрывов. Сообщения о детонациях пейджеров поступали около часа. Устройства для внутренней связи членов «Хезболлы» взрывались в руках, карманах и сумках. «Хезболла» обвинила в атаках Израиль, пообещав «справедливое возмездие».

Израильское правительство после этого решило созвать срочное совещание.

Как рассказал«Газете.Ru» эксперт ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, пейджер — дешевое устройство, которое легко взломать и вызвать сильный перегрев батареи.

Ранее в США предупредили Израиль о возможном ответе «Хезболлы».

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Подрыв пейджеров «Хезболлы»
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