Число жертв при детонации пейджеров в Ливане возросло до 11

Число погибших в результате детонации пейджеров членов «Хезболлы» по всему Ливану возросло до 11. Об этом сообщила ливанская телекомпания Al Jadeed, ссылаясь на министра здравоохранения страны Фираса Абьяда.

По последним данным, около 4 тыс. человек пострадали при взрывах устройств связи.

17 сентября от Бейрута до долины Бекаа прокатилась волна взрывов. Сообщения о детонациях пейджеров поступали около часа. Устройства для внутренней связи членов «Хезболлы» взрывались в руках, карманах и сумках. «Хезболла» обвинила в атаках Израиль, пообещав «справедливое возмездие».

Израильское правительство после этого решило созвать срочное совещание.

Как рассказал«Газете.Ru» эксперт ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, пейджер — дешевое устройство, которое легко взломать и вызвать сильный перегрев батареи.

Ранее в США предупредили Израиль о возможном ответе «Хезболлы».