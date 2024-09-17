Стало известно, как могли взорваться пейджеры «Хезболлы» в Ливане

Пейджеры шиитской вооруженной организации «Хезболла» в Ливане могли взорваться после сообщения, которое было разослано в закрытом канале. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что «Хезболла» использовала произведенные на Тайване пейджеры Gold AP-900, сделанные для создания собственной внутренней системы, программируются они вручную. Цена одной штуки составляет около $180.

По данным экспертов, массовые взрывы могли произойти из-за рассылки сообщений, после которых устройства сдетонировали. По данным СМИ, все пейджеры были из новой партии и поступили в «Хезболлу» несколько месяцев назад.

В результате взрывов пейджеров во вторник, 17 сентября, пострадали сотни членов шиитской вооруженной организации «Хезболла» и более тысячи прохожих. На кадрах местных СМИ видно, что устройства, которые используются членами «Хезболлы» для защищенной от прослушки связи, взрываются посреди дня у людей, которые занимаются повседневными делами. В Ливане считают, что за случившемся стоит Израиль.

Ранее в Ливане более 10 человек пострадали при атаке со стороны Израиля.