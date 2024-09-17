СК завел дело по обстрелу машины жителя Суджи

Возбуждено уголовное дело по факту обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) машины жителя Суджи, заявили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что дело возбуждено по признакам, предусмотренным несколькими пунктами статьи Уголовного кодекса РФ «покушение на двух или более лиц, совершенное организованной группой, общеопасным способом, по мотивам политической и идеологической ненависти, а также по статье «террористический акт».

По версии следствия, украинские военные 6 августа в Суджанском районе Курской области обстреляли легковую машину, в которой находились два человека, из автоматического оружия.

В начале августа в Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) расстреляли серебристую Lada, в которой ехали двое россиян вблизи Суджи.

До этого в сети оказалось видео с моментом обстрела этой же машины ВСУ. Вблизи Суджи водитель заметил мины, после по автомобилю стали стрелять. В машину попало три боеприпаса, они не задели людей. Впоследствии автомобилю удалось покинуть опасный район.

Ранее на видео попал обстрел ВСУ автомобиля с россиянами в Курской области.