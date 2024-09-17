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Россиянин напал на бывшую девушку и ударил ее мультиваркой в висок

В Костромской области мужчина ударил бывшую девушку мультиваркой в висок

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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Костроме бывший сожитель жестоко избил девушку, окровавленную россиянку на балконе заметили прохожие и вызвали скорую помощь. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

В дежурную часть МВД обратились свидетели семейного скандала, они заметили на балконе многоэтажки окровавленную девушку, которая просила о помощи. На место прибыл наряд полиции.

В квартире они обнаружили пострадавшую с рассеченной головой и мужчину, который нанес ей побои. Выяснилось, что девушка приехала на квартиру к бывшему сожителю, чтобы забрать вещи. Между пьяным мужчиной и потерпевшей произошел скандал, в какой-то момент россиянин схватил со стола мультиварку и ударил девушку в висок.

Потерпевшая испугалась за свою жизнь и забаррикадировалась на балконе. В отношении домашнего тирана возбуждено уголовное дело, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

До этого сообщалось, что в Муроме в суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя, который жестоко избил свою сожительницу, спасти женщину не удалось. Семейная пара распивала дома спиртные напитки, между мужчиной и женщиной возникла ссора. Сожитель обвинил свою гражданскую жену в том, что она не приготовила ужин.

Ранее россиянин жестко избил новую знакомую и выбросил ее с балкона.

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