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В парламенте Румынии произошел поджог

Puterea: в парламенте Румынии произошел поджог, эвакуированы 300 человек

Неизвестный попытался поджечь парламент Румынии. Об этом сообщает издание Puterea.

Из здания были эвакуированы 300 человек. Преступник проник в здание с группой посетителей и устроил поджог в магазине, облив бензином товары и одного из сотрудников. Облитый воспламеняющейся жидкостью мужчина не получил ожоги, однако пережил паническую атаку. Пожар произошел в зоне доступа посетителей заседаний парламента и вне особо охраняемой зоны. Площадь возгорания составила 30 метров.

После акции злоумышленнику удалось скрыться, он разыскивается правоохранителями.

До этого Румыния обезвредила прибитую течением морскую противодесантную мину на побережье Черного моря. Взрывоопасный объект был обнаружен недалеко от Гриндул-Китука на юго-востоке страны.

Ранее во Франции попытались взорвать синагогу.

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