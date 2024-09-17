Россиянка лишилась 6 млн рублей, спасаясь от выдуманных мошенников

В Ставрополе 49-летняя женщина потеряла 6 млн рублей, спасая свои средства от выдуманных преступников. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, местной жительнице позвонил незнакомец, который назвал себя сотрудником банка. Неизвестный убедил россиянку, что ее счета якобы пытаются взломать мошенники, стремящиеся украсть у женщины средства.

Аферист под предлогом предотвращения кражи денег выдуманными преступниками предложил россиянке взять кредит и отправить деньги на «безопасный счет». Женщина поверила незнакомцу и перевела на счета злоумышленников около 6 млн рублей.

Через какое-то время россиянка поняла, что ее обманули. Она обратилась за помощью в правоохранительные органы и по факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее челябинский фельдшер лишилась миллиона рублей, позволив мошенникам запугать себя кредитом.