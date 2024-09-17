В Петербурге полуторагодовалый ребенок попал в реанимацию, съев витамины для беременных

В Василеостровском районе Петербурга устанавливаются обстоятельства отравления малолетнего ребенка, мальчик проглотил витамины для беременных. Об этом сообщает «78.ru».

Из квартиры на Васильевском острове в детскую больницу был доставлен полуторагодовалый ребенок в тяжелом состоянии, мальчик находится в отделении реанимации с подозрением на отравление.

По словам родителей, ребенок на некоторое время остался без присмотра, добрался до аптечки и съел пять таблеток витаминов для беременных. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого сообщалось, что в Волгограде медики спасают ребенка, который остался без присмотра родителей и выпил уксус. Двухлетняя девочка исследовала пространство на кухне, пока мать занималась домашними делами. В какой-то момент ребенок открыл холодильник, достал из него бутылку с уксусом и сделал глоток. Мать немедленно вызвала дочери скорую помощь, пострадавшую доставили в центральную районную больницу, сейчас состояние ребенка медики оценивают как удовлетворительное.

Ранее годовалый младенец отравился отцовской сигаретой.