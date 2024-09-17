Челябинский фельдшер лишилась миллиона рублей, позволив мошенникам запугать себя кредитом

В Челябинске фельдшер позволила мошенникам запугать себя кредитом и лишилась миллиона рублей. Об этом сообщает агентство «Доступ».

По информации агентства, медработнице позвонил неизвестный, который представился сотрудником Госуслуг. Мужчина заявил, что злоумышленники оформили на россиянку кредит. Чтобы якобы аннулировать его, мошенник предложил ей самой взять займ и перевести средства на «безопасный счет».

Женщина доверилась преступнику и выполнила его инструкции. Она взяла автокредит, обналичила деньги и через банкомат отправила их на счета аферистов несколькими транзакциями.

Когда деньги не вернулись на ее счет, а неизвестный собеседник перестал выходить на связь, челябинка поняла, что ее обманули. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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