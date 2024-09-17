В США быстрыми темпами распространяется опасный для детей энтеровирус

В США распространяется энтеровирус D68, вызывающий паралич у детей, рассказал NBC News директор WastewaterSCAN Александрия Боэм.
По его словам, компания обнаруживает нуклеиновые кислоты EV-D68 в сточных водах по всей стране, а их уровень растет.
В публикации подчеркивается, что за август 2024 года в сточных водах США количество обнаруженных частиц вируса увеличилось. Кроме паралича EV-D68 вызывает у детей поражение нервной системы и слабость в конечностях.
В августе сообщалось, что в Тюменской области начали закрывать группы в дошкольных учреждениях из-за вспышки энтеровируса.
Как пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора, сейчас на карантин отправлены несколько десятков детей.
Медики заявляли, что на 29 августа закрыты восемь групп, заболевание протекает в виде герпетической ангины, с высыпаниями на теле и высокой температурой. В ведомстве подчеркнули, что ситуация с заболеваемостью контролируемая.
Ранее в Буйнакске из-за отравления перевели на карантин детские учреждения.