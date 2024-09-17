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Футбольные ворота упали на челябинского школьника во время урока, он попал в реанимацию

Ura.ru: в Челябинской области на мальчика на уроке упали футбольные ворота

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Shutterstock/Angela Bragato

В Челябинске на десятилетнего мальчика во время урока физкультуры упали металлические футбольные ворота, он попал в реанимацию. Об этом сообщает Ura.ru.

По информации агентства, инцидент произошел в поселке Петропавловский Верхнеуральского района. На школьника во время урока упали футбольные ворота, при каких обстоятельствах это произошло не уточняется.

Источник агентства в силовых структурах сообщил, что ребенок получил тяжелую травму. Мальчика сначала отвезли в медицинское учреждение Магнитогорска, а потом доставили в Челябинск. Пострадавший находится в реанимации под наблюдением врачей.

До этого в Ленобласти десятилетний мальчик лишился зубов после урока физкультуры. Ученица четвертого класса ударила ребенка битой по лицу, когда тот отвлекся во время игры в лапту.

Ранее СК начал проверку крымской школы, где ученик ударил учителя телефоном.

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