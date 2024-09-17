Московские школьники смогут посетить самые интересные площадки столицы

В Москве стартовал 12-й сезон детской олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы». Об этом сообщается на сайте мэра столицы. В ней смогут принять участие как школьники, так и дошкольники.

Отмечается, что олимпиада будет проходить в несколько этапов. При этом в ходе основного тура участники смогут выбрать для себя интересные площадки, список которых будет обновляться в течение всего сезона. Регистрация на мероприятие открыта до 15 марта, а сами соревнования продлятся до 31 марта.

Как уточнили в Департаменте образования и науки города Москвы, в ходе олимпиады ребята смогут оценить современные городские решения, расширить кругозор, а также узнать город с новой стороны.

«Олимпиада привлекает ребят необычным форматом и заданиями. Последние три года в каждом сезоне участвуют более 100 тыс. человек. Так, в прошлом году свои силы попробовали свыше 165 тыс. юных москвичей. В течение года участники посещают разные достопримечательности и видят город со всем его богатством и историей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что задания для участников были подготовлены на 275 площадках столицы. При этом в число самых популярных вошли Музей городского хозяйства Москвы, Музей космонавтики и Государственный Дарвиновский музей.

В рамках олимпиады ребята смогут изучить исторические объекты, произведения искусства, а также музейные экспозиции. Кроме того, дети, которые за весь год получат самое большое количество баллов, смогут принять участие в игре в формате квеста-прогулки по Москве.