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Семилетнему мальчику оторвало кисти рук и обожгло тело во время игр с петардами на Кавказе

На Кавказе мальчику оторвало кисти рук во время игр с петардами

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Shutterstock/InfinitumProdux

На Кавказе семилетний мальчик остался без кистей рук и получил ожоги, играя с пиротехникой. Об этом со ссылкой на источник сообщает Telegram-канал «Сапа 15».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в селе Камбилеевское Северной Осетии. Ребенок нашел возле дома консервную банку, а затем засунул туда петарды и бомбочки. Он поджег пиротехнические изделия и они взорвались прямо в руках у мальчика.

После произошедшего ребенка доставили в республиканскую детскую больницу в критическом состоянии. Мальчику оторвало кисти рук, он получил минно-взрывную травму, а также ожоги ног и лица.

До этого москвич остался без указательного пальца во время вечеринки в баре. Ему дали взорвать петарду, однако тот забыл, как это делается, и пиротехника рванула прямо у него в руках.

Ранее россиянка оторвала палец, зацепившись обручальным кольцом.

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