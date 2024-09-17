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Психолог назвала способы повысить самооценку

Психолог Ханжова: чтобы повысить самооценку, важно замечать свои успехи

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PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Чтобы развить самооценку и уверенность в себе, важно обращать внимание на свои даже незначительные успехи. Об этом в беседе с РИАМО сообщила психолог, эксперт по типам восприятия информации Александра Ханжова. Она посоветовала записывать свои достижения и хвалить себя за них.

«Миллионы дел, стрессы, ответственность выбивают почву из-под ног и лишают времени на себя. Возьмите за правило: хотя бы одна маленькая радость для себя, но каждый день», — отметила Ханжова.

Она также подчеркнула, что для достижения успеха человеку нужна не высокая, а здоровая самооценка. Люди, которые осознают свои реальные силы, навыки и знания, умеют соотносить их с поставленными задачами, достигают поставленных целей.

До этого Ханжова отмечала, что самооценка, в том числе, зависит от ожиданий, которые возлагают на человека родственники. В качестве примера специалист привела семью потомственных хирургов, в которой рождается ребенок, не способный держать в руках скальпель. По ее словам, высока вероятность того, что у этого человека будут проблемы с самооценкой.

Ранее бизнес-психолог объяснила, как избавиться от синдрома самозванца.

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