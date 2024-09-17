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В Москве нелегальный мигрант напал на девушку на улице и надругался над ней

В Москве нелегального мигранта обвинили в надругательстве над девушкой

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Следственный комитет Российской Федерации

В Москве арестовали нелегального мигранта, обвиняемого в надругательстве над девушкой. Об этом сообщает ГСУ СК России по столице.

По версии следствия, инцидент произошел 14 сентября возле жилого дома на Чертановской улице. Мужчина напал на незнакомую ему девушку и совершил в ее отношении насильственные действия сексуального характера.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. По подозрению в совершении преступления задержали гражданина Узбекистана. Оказалось, что иностранец проживал в столице, нарушая миграционное законодательство.

С мужчиной провели необходимые следственные действия и предъявили ему обвинение. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нарушения миграционного законодательства.

Ранее пьяный россиянин домогался пятилетнего мальчика, который искал еду на помойке.

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