Мужа Блиновской заметили в Москве

Мужа блогера Елены Блиновской Алексея Блиновского заметили в Москве. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Собеседник издания рассказал, что не знает, когда Алексей Блиновский вернулся из зоны специальной военной операции (СВО), однако, по его словам, мужчина не скрывается от правоохранительных органов и часто приезжает домой. Он также добавил, что настроение у бизнесмена «невеселое».

Бизнесмена Алексея Блиновского признали потерпевшим в рамках уголовного дела о мошенничестве, возбужденного против бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Журналисты отмечали, что в ближайшее время предпринимателя доставят в Москву для участия в следственных мероприятиях. По предварительной информации, именно Пашаев мог убедить Блиновского отправиться на СВО. Не исключено, что бывший адвокат заверил бизнесмена, что этот шаг поможет ему добиться освобождения супруги Елены Блиновской из СИЗО.

17 сентября Следственный комитет РФ задержал бывшего адвоката по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. В ведомстве считают, что в феврале 2024 года фигурант убедил Блиновского, что за крупную сумму денег он якобы сможет освободить их с женой от уголовной ответственности по делу о неуплате налогов.

Ранее стало известно, когда Пашаева в последний раз видели на передовой.