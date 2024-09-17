Российские врачи спасли четырехлетнего ребенка, порванного собакой

В Рязани врачи Областной детской клинической больницы спасли четырехлетнюю девочку с тяжелыми травмами после нападения крупной собаки. Об этом рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.

По словам заведующего детским хирургическим отделением Олега Ларькина, он и его коллеги прежде не встречались с таким объемным повреждением.

«Травмы очень тяжелые: от сосудов и мочеточника откушена правая почка, повреждена двенадцатиперстная кишка, повреждены обе плевральные полости, переломы нескольких ребер и позвонка, множественные укушенные раны туловища и конечностей», — поделился специалист.

Девочке провели многочасовую операцию, во время которой удалили нежизнеспособную почку, ушили сосуды, мочеточник, двенадцатиперстную кишку.

Пациентка провела больше месяца в стационаре и сейчас, как рассказал Ларькин, ребенок уже на своих ногах и готовится к выписке.

«Мы очень довольны результатом своей работы», — подытожил доктор.

Ранее на Камчатке прохожие спасли ребенка от нападения агрессивной собаки.