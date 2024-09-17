В Магадане разрушился мост через реку Чай-Урья. Видео с места инцидента опубликовал Telegram-канал «Магадан.ЧП».

После разрушения моста Минтранс ввел временное ограничение движения всех видов транспорта.

Этим утром на федеральной трассе в Сочи в результате ДТП парализовало движение. По данным МВД, авария случилась 17 сентября в 9:30 на автодороге Джубга — Сочи в районе поселка Волконка Лазаревского района. Предварительно, в ДТП пострадал один человек. Причины происшествия устанавливаются.

Этой ночью на Московском шоссе в Санкт-Петербурге из-за аварии образовалась двухкилометровая пробка. Уточняется, что на шоссе перевернулась фура. Общественный транспорт из-за аварии следует с задержками.

Ранее сотрудник ГИБДД сбил трех детей в Подмосковье.