Опасность атаки БПЛА объявлена в Белгородской области

Угрозу атаки беспилотными летательными аппаратами объявили на всей территории Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщает ГУ МЧС по региону.

«На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — предупредили в ведомстве.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что во время обстрела Белгорода украинскими войсками 16 сентября пострадали десять человек, девять из них до сих пор находятся в больнице.

16 сентября глава Белгородской области сообщал, что в результате обстрела со стороны Украины повреждения получили 96 квартир, а также 11 частных домовладений и 66 автомобилей. Кроме того, при обстрелах был поврежден газопровод.

14 сентября в Белгородской области была объявлена ракетная опасность. Шебекинский городской округ подвергся массированным атакам украинских военных, при которых пострадали четверо местных жителей.

Кроме того, на автодороге из Шебекино в Белгород двое мужчин и женщина получили осколочные ранения. Еще один автомобиль был уничтожен огнем, а другой поврежден.

Ранее в сети появилось видео с моментом прилета снаряда в автомобиль в Белгороде.