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Россиян призвали следить за соцсетями своих детей после ЧП в Челябинске

Психолог Таранова: важно, чтобы родители следили за соцсетями своих детей

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Freepik.com

Родителям следует регулярно проверять соцсети ребенка и оценивать, как интернет влияет на его психику. Резкая смена настроений, слишком яркая реакция на стресс или какое-то событие – все это подозрительные сигналы, которые должны говорить родителям и взрослым о проблемах с психикой, предупредила в беседе с НСН детский психолог Ирина Таранова.

Состояние ребенка должно оцениваться по совокупности разных признаков. В их числе – посты в соцсетях, одежда, поведение – к примеру, сильная замкнутость. Важно, чтобы при тревожных сигналах кто-то из окружения ребенка вовремя забил тревогу – иногда это может помочь избежать катастрофы, подчеркнула психолог. Она призвала тщательно контролировать соцсети детей, в том числе – в каких он группах проводит время.

«Мы уже понимаем, что роль социальных сетей в таких случаях велика. Мы же ребенка отпускаем гулять одного только тогда, когда уверены, что он не уйдет никуда далеко. Здесь такой же принцип», — подчеркнула специалист.

Она призвала ввести ограничение на использование гаджетов детьми, отметив, что, если ребенок сидит в них по четыре часа в день, – значит, сам он это контролировать не может. В этом случае важно вмешательство родителей. Они должны быть уверены, что ребенок в безопасности, не проводит время в группах, которые представляют угрозу. Таранова порекомендовала проверять историю браузера, чтобы всегда знать, какие сайты и группы являются для ребенка интересными.

Напомним, вчера утром в челябинской школе произошло ЧП – 13-летний ученик принес на занятия молоток и напал на своих одноклассников и учителей. Пострадали четыре человека, троих детей доставят на лечение в Москву. В пресс-службе Уральского округа Росгвардии сообщили, что у школьника, совершившего нападение, был конфликт с одноклассниками.

Ранее к охране школ призвали привлечь Росгвардию после ЧП в Челябинске.

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