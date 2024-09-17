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Сотрудники ФСБ задержали москвича, подозреваемого в финансировании терроризма

ФСБ сообщила о задержании москвича по подозрению в финансировании террористов

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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники ФСБ задержали жителя Москвы, которого заподозрили в причастности к финансированию международной террористической организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ФСБ России по Ярославской области.

По данным ведомства, задержанный является сторонником радикальных религиозных взглядов. В ФСБ заявили, что подозреваемый перевел деньги лицу, в отношении которого сотрудники ФСБ уже возбуждали уголовное дело по статьям «Содействие террористической деятельности» и «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации».

Против задержанного москвича завели уголовное дело за содействие террористической деятельности. На время проведения следствия он находится под стражей.

В этот же день в сети появились кадры с агентом главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которого ликвидировали в Свердловской области. Видео опубликовал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Ранее сообщалось о задержании жителя Мариуполя по подозрению в госизмене.

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