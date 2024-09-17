Песков высказался о возможном объявлении эпидемии в РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не обсуждал с главой Роспотребнадзора Анной Поповой возможность объявления эпидемии в России.

Об этом Песков сообщил после встречи Поповой с Путиным, в ходе которой глава государства поинтересовался у Поповой о ходе распространения заболеваемости в РФ.

Также пресс-секретарь президента сообщил, что решение о вакцинации от гриппа он примет после консультаций со специалистами. При этом на вопрос о том, будет ли Путин прививаться, он пока не может отвечать, поскольку это личная информация.

До этого Попова рассказала президенту о мерах по обеспечению эпидемиологической безопасности в России и работе единой информационно-аналитической системы Роспотребнадзора. Они также обсудили развитие сети мониторинга патогенов и создание мобильной лаборатории со съемными модулями на базе отечественного вертолета Ка.

В ответ президент поздравил Попову и сотрудников службы с профессиональным праздником – Днем государственного санитарно-эпидемиологического надзора, который отмечается в России 15 сентября.

Ранее в Роспотребнадзоре обратили внимание на странности в решении ВОЗ по оспе обезьян.